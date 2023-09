Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 17. September

Anzeige

Beide Bundesliga-Aufsteiger sind gefordert: Der 1. FC Heidenheim empfängt um 15.30 Uhr Werder Bremen, Darmstadt 98 um 17.30 Uhr die Borussia aus Mönchengladbach. Das Trio Heidenheim, Darmstadt und Gladbach wartet noch auf den ersten Dreier in dieser Saison.

Könnte erstmals in dieser Saison kein Red Bull ganz oben auf dem Podium stehen? Im völlig misslungenen Qualifying zum großen Preis von Singapur schafften es beide Red-Bull-Piloten nicht unter die Top 10, das Seriensieger-Team war bereits mit Bedenken angereist. Verstappen hatte zuletzt in Monza den Rekordwert von zehn Siegen in Folge erreicht, nun schon eine Glanzvorstellung her, um diese Serie fortzuführen. Das Rennen beginnt um 14.00 Uhr.

Die Entscheidung um den Vuelta-Gesamtsieg ist bereits am Samstag gefallen, am Sonntag endet die Spanien-Rundfahrt traditionell in Madrid. Auf der 21. Etappe geht es über flache 101 km vom Hippodromo de la Zarzuela Richtung Ziel in der spanischen Hauptstadt.

Auch ohne Olympiasieger Alexander Zverev steht das deutsche Davis-Cup-Team vor dem Klassenerhalt im Davis Cup. Nach den beiden deutlichen Siegen am Samstag reicht in Mostar gegen Gastgeber Bosnien-Herzegowina reicht ab 10.30 Uhr ein einziger Sieg zum Verbleib in der Weltgruppe. Gewinnt das Doppel Kevin Krawietz/Tim Pütz gegen Mirza Basic/Nerman Fatic nicht, kommt es zum Duell zwischen Altmaier und Damir Dzumhur. Zur letzten Not muss Hanfmann zum Abschluss gegen Fatic ran.