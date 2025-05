Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 18. Mai

FUSSBALL: 1. FC Köln mitten im Aufstiegs-Showdown

FORMEL 1: Großer Preis von Imola

TENNIS: Sinner und Alcaraz im Finale von Rom

FUSSBALL: In der 2. Fußball-Bundesliga kann der 1. FC Köln am Sonntag die Rückkehr ins Oberhaus perfekt machen. Im Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern reicht dem Team von Friedhelm Funkel ein Punkt für den direkten Aufstieg in die Bundesliga. Verlieren ist aber verboten, denn sonst könnten sowohl die SV Elversberg (bei Schalke 04) als auch der SC Paderborn (beim Karlsruher SC) vorbeiziehen. Vom Meistertitel bis Platz vier ist alles drin. Alle Spiele beginnen um 15.30 Uhr, Sky überträgt live.

FORMEL 1: McLaren scheint auch in Imola das Maß aller Dinge zu sein. Der Australier Oscar Piastri will seine WM-Führung in Italien weiter ausbauen. Deutlich stärker im Fokus werden bei den frenetischen Fans vor Ort Lewis Hamilton und Ferrari stehen. Der unglückliche Saisonstart seit seinem Wechsel zum Traditionsrennstall soll mit einem gelungenen Heimrennen wettgemacht werden. Um 15 Uhr beginnt das Rennen, Sky und RTL übertragen live.

TENNIS: Knapp 280 Kilometer Luftlinie weiter südlich stehen sich Jannik Sinner und Carlos Alcaraz im Finale des ATP-Masters in Rom gegenüber. In der italienischen Hauptstadt sind die Sympathien klar zugunsten des Weltranglistenersten Sinner verteilt. Das Traumfinale gegen den Spanier Alcaraz könnte für ihn gleich den ersten Titel nach seiner Dopingsperre bereithalten.