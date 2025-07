Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 20. Juli

RADSPORT: Auf der 15. Etappe der Tour de France kehrt das Feld den Pyrenäen den Rücken und radelt ostwärts in Richtung der alten Festungsstadt Carcassonne. Nach drei kräftezehrenden und hochanspruchsvollen Etappen im Hochgebirge darf das Peloton etwas durchschnaufen, obwohl dennoch immerhin 2305 Höhenmeter und damit die neuntmeisten in diesem Jahr warten. Das Profil bietet vor allem Fluchtgruppen eine große Chance.

REITEN: Springreiter Richard Vogel kämpft am Sonntag um seinen ersten EM-Titel im Einzel. Mit seinem Spitzenpferd United Touch präsentiert er sich im spanischen A Coruña bislang in herausragender Form und geht als Führender ins Finale. Zweimal muss Vogel sich am Sonntag noch beweisen: Die besten 25 Reiter der bisherigen drei Wettkampftage gehen in den ersten Durchgang (14.00 Uhr), nur zwölf kehren dann für einen letzten Ritt in den Parcours zurück (16.30).