Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 21. Januar

Anzeige

Der FC Bayern kann in der Fußball-Bundesliga gegen seinen Lieblingsgegner den Druck auf Spitzenreiter Bayer Leverkusen hochhalten. Nach der Rückkehr aus dem Kurz-Trainingslager und der emotionalen Trauerfeier für den verstorbenen Franz Beckenbauer zählt gegen Werder Bremen nur ein Sieg, Anstoß ist um 15.30 Uhr. Um 17.30 Uhr beschließen Borussia Mönchengladbach und der FC Augsburg den 18. Spieltag.

Zum Abschluss der WM-Generalprobe im italienischen Antholz gibt es noch einmal Spektakel. Die jeweils 30 besten Biathletinnen und Biathleten stürzen sich im Massenstart gemeinsam in die 12,5 bzw. 15 Kilometer lange Loipe. Zunächst starten um 12.30 Uhr die Männer, um 14.45 Uhr folgen die Frauen.

Die deutsche Nummer eins Andreas Wellinger will seine Topform auch zum Abschluss der Polen-Tour weiter unter Beweis stellen. Nach dem Weltcup-Teamspringen am Vortag steht ab 16.00 Uhr nochmal ein Einzel von der Großchance in Zakopane auf dem Programm.