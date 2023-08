Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 27. August

Anzeige

Am letzten Tag der Leichtathletik-Weltmeisterschaften ruhen die Medaillenhoffnungen der deutschen Mannschaft auf Europameister Julian Weber. Der Speerwerfer war mit der viertbesten Weite ins Finale um 20.20 Uhr eingezogen, hatte dabei die direkte Qualifikation von 83,00 m allerdings verfehlt. Insgesamt fallen in Budapest acht Entscheidungen, unter anderem im Marathon der Männer.

Nach dem Pflichtsieg zum Auftakt gegen Japan wartet auf die deutschen Basketballer bei der WM ein echter Härtetest. Im zweiten Vorrundenspiel geht es in Okinawa gegen die starken Australier, auf dem Papier das Duell um den Gruppensieg. Gelingt der Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert ein weiterer Erfolg, wäre der Sprung in die Zwischenrunde vorzeitig perfekt. Bei einer Niederlage könnte es im Kampf um das Weiterkommen eng werden. Das Spiel gegen die "Boomers" beginnt um 10.30 Uhr MESZ.

Für Rekordmeister Bayern München steht nach dem perfekten Saisonstart mit dem 4:0 bei Werder Bremen in der Fußball-Bundesliga das erste Heimspiel auf dem Programm. Ohne den verletzten deutschen Nationalspieler Jamal Musiala und mit Neuzugang Harry Kane tritt der Titelverteidiger um 17.30 Uhr gegen den FC Augsburg an. Ab 15.30 Uhr spielt der FSV Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt.

Alles andere als ein Sieg von Dominator Max Verstappen wäre im ersten Grand Prix nach der Sommerpause eine dicke Überraschung. Bei seinem Heimrennen in Zandvoort peilt der Formel-1-Weltmeister im Red Bull den neunten Erfolg in Serie an. Der Große Preis der Niederlande beginnt um 15.00 Uhr.