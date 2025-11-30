Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 30. November

Aufsteiger Hamburger SV eröffnet den Bundesliga-Sonntag ab 15.30 Uhr mit einem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. Im Anschluss trifft Eintracht Frankfurt auf den VfL Wolfsburg (17.30), am Abend hat der SC Freiburg den Krisenklub FSV Mainz 05 (19.30) zu Gast.

Im vorletzten Rennen der Saison muss Formel-1-Weltmeister Max Verstappen weiter Boden auf die McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri gutmachen, um noch Chancen auf den WM-Titel zu haben. In Katar kann ab 17.00 Uhr eine Vorentscheidung fallen, im Anschluss steht nur noch das Finale am 7. Dezember in Abu Dhabi im Kalender.

Am ersten Weltcupwochenende der Biathleten stehen in Östersund/Schweden noch zwei Entscheidungen an. Den Auftakt macht ab 14.00 Uhr die Single-Mixed-Staffel, um 16.40 Uhr folgt die Mixed-Staffel.

Gegen Serbien wollen sich Deutschlands Handballerinnen zum Abschluss der WM-Vorrunde den Gruppensieg sichern. Los geht es in Stuttgart um 18.00 Uhr. Das Hauptrunden-Ticket hat die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) bereits sicher.