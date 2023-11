Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 5. November

Anzeige

Kann der VfB Stuttgart auch in der Bundesliga ohne Top-Torjäger Serhou Guirassy gewinnen? Im Pokal unter der Woche gegen Union Berlin gelang der Achtelfinal-Einzug, am vergangenen Wochenende kassierte der Tabellendritte ohne den Topstürmer allerdings eine Niederlage gegen Hoffenheim. Die Mannschaft um Guirassy-Vertreter Deniz Undav ist um 17.30 Uhr beim 1. FC Heidenheim zu Gast. Um 15.30 Uhr empfängt der VfL Wolfsburg noch Werder Bremen.

Max Verstappen peilt beim Großen Preis von Brasilien den fünften Sieg in Serie an. Der Weltmeister startet von der Pole Position. Hinter dem Red-Bull-Piloten gehen Charles Leclerc im Ferrari und Lance Stroll im Aston Martin ins 21. WM-Rennen, das um 18 Uhr beginnt.

Der erste Test der deutschen Handball-Nationalmannschaft gegen den Afrikameister Ägypten endete am Freitag 31:31. Vor mehr als 10.000 Zuschauern in München will das Team von Trainer Alfred Gislason nun aber einen Sieg einfahren und so für Euphorie vor der Heim-EM im Januar sorgen. Anwurf ist um 17.15 Uhr.