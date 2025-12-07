Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 7. Dezember

FORMEL 1: Lando Norris, Max Verstappen - oder doch Oscar Piastri? Zum ersten Mal seit 15 Jahren geht die Formel 1 mit drei Titelkandidaten ins Saisonfinale, spannender könnte die Ausgangslage vor dem Großen Preis von Abu Dhabi um 14.00 Uhr kaum sein.

FUSSBALL: Hamburger SV gegen Werder Bremen - mehr Tradition geht im deutschen Fußball kaum. Erstmals seit fast acht Jahren treffen die beiden Klubs in der Fußball-Bundesliga im Nordderby aufeinander. Anstoß ist um 15.30 Uhr. Zum Abschluss des 13. Spieltags empfängt anschließend um 17.30 Uhr noch Borussia Dortmund die TSG Hoffenheim.

SKISPRINGEN: Die deutschen Skispringer kommen in diesem Winter noch nicht in Schwung. Die nächste Chance für Andreas Wellinger, Karl Geiger und Co., Selbstvertrauen für den Saisonhöhepunkt Olympia 2026 zu tanken, bietet sich ab 15.55 Uhr beim Weltcupspringen im polnischen Wisla.