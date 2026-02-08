Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 8. Februar

Erstmals seit der Ära Tom Brady stehen die New England Patriots im Super Bowl, auf der anderen Seite wollen sich die Seattle Seahawks für die dramatische Niederlage im Endspiel 2015 revanchieren. Neben Sport geht es in Santa Clara im Stadion der San Francisco 49ers natürlich auch wieder um Spektakel mit der Halbzeitshow und Rapper Bad Bunny, Glamour auf den Tribünen, und ganz viel Politik - auch wenn US-Präsident Donald Trump fernbleiben will. Kick-off ist um 0.30 Uhr in der Nacht auf Montag.

Der FC Bayern will nach zwei Rückschlägen in der Liga wieder in die Spur kommen - und das ausgerechnet gegen die Mannschaft der Stunde. Um 17.30 Uhr ist die TSG Hoffenheim zu Gast in München, mit Blick auf die WM im Sommer stehen dabei auch die beiden Torhüter Manuel Neuer und Oliver Baumann im Fokus. Bereits um 15.30 Uhr empfängt der 1. FC Köln RB Leipzig, die Sachsen haben in ihrer Bundesliga-Zugehörigkeit noch nie gegen einen Aufsteiger verloren.