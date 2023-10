Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 8. Oktober

Anzeige

Bayern München empfängt am 7. Spieltag der Fußball-Bundesliga den SC Freiburg. Während der Rekordmeister unter der Woche in der Champions League ein knappes 2:1 in Kopenhagen holte, musste sich der Sportclub in der Europa League West Ham United mit 1:2 geschlagen geben. Anstoß ist um 17.30 Uhr. Zuvor schon kommt es in Leverkusen zum Rheinland-Derby. Das ungeschlagene Bayer empfängt um 15.30 Uhr den noch sieglosen Nachbarn 1. FC Köln. Das dritte Spiel des Tages bestreiten um 19.30 Uhr Eintracht Frankfurt und Aufsteiger 1. FC Heidenheim.

Max Verstappen startet von der Pole - wer sonst? Beim Großen Preis von Katar will der Weltmeister seinen 14. Sieg im 17. Rennen in dieser Saison holen. Neben und hinter ihm starten überraschenderweise die beiden Mercedes-Piloten George Russell und Lewis Hamilton, der einstige Dominator-Rennstall steht in dieser Saison noch ohne Sieg da. Nico Hülkenberg startet mit seinem Haas von Position 15, das Rennen beginnt erst in der Dunkelheit um 19.00 Uhr.

Die deutschen Volleyballer treffen zum Abschluss der erfolgreichen Olympia-Qualifikation auf die Ukraine. Nach Siegen gegen die Favoriten Brasilien und Italien geht das Team von Bundestrainer Michal Winiarski und dem starken Diagonalangreifer Georg Grozer mit viel Rückenwind in die Partie, los geht es in Rio de Janeiro um 22.00 Uhr.