Die Sporthöhepunkte am Freitag, 2. Februar

Vizemeister Borussia Dortmund will seine Aufholjagd in der Bundesliga fortsetzen - und sich dabei auch vom 1. FC Heidenheim nicht stoppen lassen. Ab 20.30 Uhr ist der BVB beim Aufsteiger gefordert, die Schwarz-Gelben würden mit einem Sieg auf den dritten Tabellenplatz springen. Es wäre der vierte Erfolg nacheinander, doch Trainer Edin Terzic ist gewarnt: In der Hinrunde hatte Dortmund im eigenen Stadion große Mühe und kam nur zu einem 2:2.

Holstein Kiel hofft nach dem verkorksten Jahresauftakt auf den ersten Sieg. Um im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga nicht weiter an Boden zu verlieren, ist ein Erfolg beim 1. FC Magdeburg Pflicht. Anstoß ist um 18.30 Uhr.

Dominik Koepfer bestreitet im Davis-Cup-Duell zwischen der deutschen Mannschaft und Gastgeber Ungarn das Auftaktspiel gegen Fabian Marozsan. In der zweiten Partie am Freitagnachmittag stehen sich Jan-Lennard Struff und Marton Fucsovics gegenüber. Vor ausverkaufter Halle im Nordwesten Ungarns möchte die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes das Ticket für die Davis-Cup-Gruppenphase im September lösen.