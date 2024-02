DOSB kürt Kliemke zur Eliteschülerin des Jahres

Anzeige

Kanutin Hedi Moana Kliemke ist Deutschlands Eliteschülerin des Jahres 2023. Die 18-Jährige wurde am Samstag im Rahmen des traditionellen Neujahrsempfangs des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) geehrt. Kombinierer Tristan Sommerfeldt (19) landete auf Platz zwei vor 3x3-Basketballer Tebbe Möller (18).

Kliemke, die Schülerin der Eliteschule des Sports (EdS) in Potsdam ist, paddelte bei der Heim-WM in Duisburg im vergangenen Jahr gleich zweimal aufs Podest, gewann im Canadier-Vierer über 500 m Silber und im Canadier-Zweier über 200 m Bronze.

"In der Schule gilt sie als außergewöhnliche Schülerin, die besonders für ihre Hilfsbereitschaft geschätzt wird. Es gelinge ihr in herausragender Weise, die schulischen und sportlichen Anforderungen zu vereinen, so die Lehrkräfte", hieß es in der Würdigung des DOSB.

Der DOSB zeichnet die Eliteschülerinnen und Eliteschüler seit 2009 aus. Die Preisträger erhalten Stipendien in Höhe von 5000 Euro für Platz eins sowie jeweils 3000 Euro für die Plätze zwei und drei. Geehrt werden die drei bundesweit Besten der insgesamt 43 Eliteschulen des Sports, gewürdigt wird die erfolgreiche Verknüpfung von sportlicher Karriere und schulischer Ausbildung.

Zu den Geehrten gehörten unter anderen die Olympiasieger Johannes Rydzek (Kombination/2010) und Andreas Wellinger (Skispringen/2014).