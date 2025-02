Düsseldorf vor TTBL-Topspiel: Boll warnt vor "Abwärtsstrudel"

In einem noch nie gesehenen Massenandrang an der Spitze und mit der höchsten Heimniederlage seit 17 Jahren in den Knochen wollen Timo Boll und Meister Borussia Düsseldorf in der Tischtennis Bundesliga (TTBL) die Tabellenführung zurückerobern. Im punktgleichen Toptrio können die Rheinländer am Sonntag (15.30 Uhr/Dyn) beim TSV Bad Königshofen durch einen Sieg den Pokalsieger TTF Liebherr Ochsenhausen vorläufig ebenso von der Spitze verdrängen wie die gleichauf liegenden Gastgeber.

Düsseldorf ist im Kampf um die vier Play-off-Plätze durch die herbe 0:3-Pleite in eigener Halle zuletzt gegen Vizemeister 1. FC Saarbrücken mit nur einem Satzgewinn unter Druck geraten. "Wir müssen aufpassen: Wenn man erst einmal in einem Abwärtsstrudel gerät, wird es nicht mehr einfach", mahnte Boll im SID-Gespräch "schockiert" vor der nächsten Etappe seiner Abschiedstour durchs Oberhaus.

Für das wichtige Spitzenspiel bei den Franken hatten sich die Borussen eine bessere Ausgangsposition erhofft. Durch seine schwerste Heimpleite seit Einführung der Dreier-Mannschaften 2008 jedoch steht der Rekordmeister nur noch sieben Runden vor Ende der Hauptrunde unter Zugzwang.

"Wir können nicht mehr cool bleiben, denn die Play-offs sind mindestens unser Anspruch. Wir müssen ackern", sagte Düsseldorfs Manager Andreas Preuß dem SID.

Tatsächlich sind Düsseldorfs sechs Punkte Vorsprung auf die Tabellenfünften TTC Schwalbe Bergneustadt und Saarbrücken trügerisch. Bezeichnenderweise stehen momentan erstmals in der bald 60 Jahre langen Bundesliga-Geschichte zu einem schon so weit fortgeschrittenen Saisonzeitpunkt gleich drei Teams zusammen an der Spitze. "Es kann ruckizucki gehen, dass wir oben rausfallen - und das wäre schwach", sagte Preuß.

Auch weil bei den Düsseldorfern nach dem Grand Smash in Singapur auf jeden Fall der frühere Europameister Dang Qiu trotz seiner beiden Erfolge beim 3:1-Hinspielsieg pausieren soll, hofft Sport-Geschäftsführer Andreas Albert im TSV-Lager auf einen großen Schritt seiner Mannschaft Richtung Endrunde: "Vorige Saison haben wir sogar in Düsseldorf und danach auch das erste Play-off-Halbfinale gewonnen. Jetzt stehen wir gleichauf oben - wir sind auf Augenhöhe."