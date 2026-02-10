Einzel in Antholz: Preuß führt DSV-Team an

Franziska Preuß greift im Einzel der Biathletinnen nach ihrer zweiten Medaille bei den Olympischen Winterspielen. Die Gesamtweltcupsiegerin bildet mit Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz und Selina Grotian das Aufgebot des Deutschen Skiverbandes (DSV) für den Einzelwettbewerb über 15 Kilometer am Mittwoch in Antholz (14.15 Uhr/ARD und Eurosport).

Zum Auftakt hatte Preuß (31) zusammen mit Voigt, Justus Strelow und Philipp Nawrath Bronze in der Mixed-Staffel gewonnen. Deutschlands Sportlerin des Jahres beendet spätestens nach dem letzten Weltcup der Saison am Holmenkollen in Oslo ihre Karriere, bei ihrer letzten Olympia-Teilnahme will sich die Bayerin unbedingt noch eine Einzelmedaille sichern.