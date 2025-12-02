Einzel: Preuß verpasst Topplatzierung deutlich

Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß hat im ersten Weltcup-Einzelrennen des Olympia-Winters über 15 km einen weiteren herben Dämpfer hinnehmen müssen. Die 31-Jährige belegte im schwedischen Östersund beim Sieg der Italienerin Dorothea Wierer nur einen ernüchternden 29. Platz. Wie schon zum Auftakt am Samstag hatte die ambitionierte Preuß bei schwierigen Windbedingungen vor allem Probleme beim Schießen. Sie leistete sich vier Fehler.

Schon mit der Staffel hatte Preuß auf Rang elf eine bittere Enttäuschung erlebt. Sie hatte da sogar einmal in die Strafrunde gemusst. Im Einzel am Dienstag hatte die Bayerin satte 3:09,1 Minuten Rückstand auf die 35 Jahre alte Wierer, die nach schwierigen Zeiten ihren 17. Karrieresieg feierte. Die 35-Jährige gewann mit zwei Schießfehlern hauchdünn vor der überraschend starken Sonja Leinamo aus Finnland (1/+0,3 Sekunden) und der Französin Camille Bened (1/+8,4).

Das deutsche Team hatte insgesamt einige Probleme am Schießstand und deshalb mit den Topplatzierungen nichts zu tun. Janina Hettich-Walz, die sich vier Fehler leistete, war auf Rang 17 noch die beste Biathletin des Deutschen Skiverbandes (DSV). Vanessa Voigt (3), Marlene Fichtner (5), Selina Grotian (6), Anna Weidel (8) und Julia Tannheimer (9) kamen noch hinter Preuß ins Ziel.

Am Mittwoch (15.30 Uhr/ZDF und Eurosport) geht es mit dem Einzel über 20 km bei den Männern weiter. Es folgen der Sprint der Frauen über 7,5 km am Freitag (16.00 Uhr) sowie der Sprint der Männer am Samstag (16.30 Uhr) und die beiden Verfolger zum Abschluss des Weltcups in Östersund am Sonntag (13.15 und 15.20 Uhr).