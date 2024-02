Eisenbichler im Continental Cup Dritter - Schuster siegt

Anzeige

Der sechsmalige Skisprung-Weltmeister Markus Eisenbichler ist in seinem ersten Wettkampf seit sieben Wochen auf das Podest geflogen. Der 32-Jährige landete am Samstag in Iron Mountain im US-Bundesstaat Michigan auf Rang drei. Damit war der Bayer, der in dieser Saison noch kein Weltcupspringen absolviert hat, bester Deutscher.

Eisenbichler flog zweimal auf 131,5 m, nach dem ersten Durchgang hatte er sogar auf Rang zwei gelegen. Der Sieg ging an den Österreicher Jonas Schuster, Sohn des ehemaligen Bundestrainers Werner Schuster.

Der Team-Olympiadritte Constantin Schmid landete auf Rang sechs, Andreas Tittel wurde zwei Wochen nach dem Gewinn der Bronzemedaille bei der Junioren-WM Siebter.