Eiskunstlauf-EM: Isaev nach Saisonbestleistung auf Platz 15

Die deutsche Eiskunstlauf-Meisterin Kristina Isaev (22) hat bei ihrer EM-Premiere im litauischen Kaunas Platz 15 belegt. Die in Oberstdorf trainierende Mannheimerin kam in der Kür am Samstag auf 155,28 Punkte und stellte damit eine Saisonbestleistung auf. Nach dem Kurzprogramm am Donnerstag hatte Isaev Rang 20 gelegen.

"Ich bin mehr oder weniger sauber durchgekommen. Und obwohl ich mich ein bisschen schwer gefühlt habe, habe ich bei meinem EM-Debüt auch viele neue Erfahrungen sammeln können", sagte die Sportsoldatin und stellte zufrieden fest: "Auch vor großem Publikum bekomme ich immer mehr Sicherheit auf dem Eis."

Die europäische Spitze ist für Isaev allerdings noch weit entfernt. Ihrer Kür fehlten im Vergleich zu den Top-Läuferinnen technischer Inhalt und Tempo. Europameisterin wurde die Belgierin Loena Hendrickx (213,25) vor Anastasija Gubanowa aus Georgien (206,52) und ihrer 17 Jahre alten Landsfrau Nina Pinzarrone (202,29).

Am Samstagabend (ab 17.30 Uhr/ONE) küren auch die Eistänzer ihre Europameister. Im Finale dabei sind Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan (Oberstdorf). Die dreimaligen deutschen Meister lagen nach dem "Rhythmus Tanz" auf dem elften Platz. Die gesammelten Punkte werden in die Kür-Entscheidung übertragen.