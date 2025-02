Eiskunstlauf: Roscher/Schuster verpassen WM-Ticket

Letizia Roscher und Luis Schuster haben im Paarlauf die Qualifikation für die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften in Boston (24. bis 30. März) verpasst. Beim Challenge Cup in Tilburg belegten die Chemnitzer mit 150,52 Punkten Rang vier, dem Duo fehlten für das WM-Ticket 1,5 Punkte in der technischen Wertung. Damit kann die Deutsche Eislauf-Union (DEU) nur zwei der drei möglichen Startplätze nutzen.

In den USA sind die Europameister und WM-Dritten Minerva Hase und Nikita Volodin sowie die WM-Fünften und EM-Achten Annika Hocke und Robert Kunkel (alle Berlin) am Start. Die beiden Paare hatten mit ihren Top-10-Platzierungen bei der WM im vergangenen Jahr für die Chance auf einen dritten DEU-Startplatz gesorgt.

Luis Schuster hatte nach den Europameisterschaften Ende Januar in Tallinn/Estland mit einer Knöchelverletzung zweieinhalb Wochen pausieren müssen. In Tilburg startete er mit einem Schmerzmittel. "Wir hatten uns wegen des Trainingsausfalls mehr auf das Kurzprogramm konzentriert. Nach der EM sind wir keine lange Kür mehr gelaufen", sagte Roscher. In Tilburg gewannen die EM-Dritten und früheren Junioren-Weltmeister Anastasia Metelkina/Luka Berulava aus Georgien überlegen mit 203,92 Punkten den Challenge Cup.