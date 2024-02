Eisschnellläufer hoffen auf gute Resultate bei Einzelstrecken-WM

Anzeige

Für die internationalen Top-Stars geht es auf dem "schnellsten Eis der Welt" um Medaillen und Weltrekorde, die deutschen Eisschnellläufer wollen sich beim Saisonhöhepunkt vor allem in Bestform präsentieren. Elf Starter der Deutschen Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG), darunter auch die 51-jährige Claudia Pechstein, haben die Reise zur am Donnerstag startenden Einzelstrecken-WM auf dem Olympic Oval in Calgary/Kanada angetreten und hoffen auf einen Überraschungserfolg.

"Wir wollen Top-8-Platzierungen erzielen. Medaillen zu erreichen, ist die große Hoffnung, aber das ist natürlich immer schwer zu erreichen", sagte Teamleiter Helge Jasch.

Chancen rechnet man sich im Massenstart der Frauen aus, beim letzten Weltcup in Quebec war Michelle Uhrig (Berlin) auf den dritten Platz gelaufen. In der Mannschaftsverfolgung der Frauen wollen Josephine Schlörb (Dresden), Josie Hofmann (Erfurt) und Lea-Sophie Scholz (Berlin) an die EM-Leistung anknüpfen. Anfang Januar war das Trio zu Silber gelaufen. Bei den Männern sollen Moritz Klein (Erfurt) und Hendrik Dombek (München) auf den Mittelstrecken für Ergebnisse sorgen. "Wir hoffen auf das Beste", sagte Jasch.