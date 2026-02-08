Eisschnelllauf: Groß Zehnter über 5000 m - Gold für Eitrem

Gabriel Groß hat den deutschen Eisschnellläufern das erste Top-10-Ergebnis bei den Olympischen Winterspielen beschert. Im zweiten Wettkampf in Mailand belegte der 21 Jahre alte Sohn des viermaligen Biathlon-Olympiasiegers Ricco Groß in 6:14,40 Minuten den zehnten Platz. Mit deutlichem Rückstand folgten die Erfurter Felix Maly (6:21,42) als 16. und Fridtjof Petzold (6:27,56) auf dem 19. Rang.

"Das war eine zauberhafte Erfahrung, ich bin unfassbar dankbar, hier aufs Eis gehen zu können. Das Rennen habe ich mir einigermaßen gut eingeteilt, insgesamt bin ich sehr zufrieden", sagte Groß im ZDF.

Die Medaillen waren für das DESG-Trio erwartungsgemäß außer Reichweite. Gold sicherte sich der norwegische Weltmeister Sander Eitrem in olympischer Rekordzeit von 6:03,95 Minuten. Silber ging an den Tschechen Metodej Jilek (6:06,48), über Bronze jubelte der Italiener Riccardo Lorello (6:09,22).