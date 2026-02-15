Eisschnelllauf: Kok siegt - Silber für Oranje-Star Leerdam

Der niederländische Eisschnelllauf-Star Jutta Leerdam hat bei den Winterspielen in Mailand die bereits zweite Medaille gewonnen. Die 1000-m-Olympiasiegerin lief am Sonntag über ihre Nebenstrecke 500 m in 37,15 Sekunden zu Silber. Für das insgesamt 50. niederländische Eisschnelllauf-Gold bei Olympischen Winterspielen sorgte Leerdams Landsfrau Femke Kok.

Die Weltmeisterin siegte in olympischem Rekord von 36,49 Sekunden. Bronze sicherte sich Miho Takagi (37,27). Die Japanerin jubelte über ihre insgesamt neunte Olympia-Medaille.

Die deutsche Hoffnungsträgerin Sophie Warmuth (Erfurt), in der 12. von 15 Paarungen Leerdams direkte Gegnerin auf dem Eis, belegte in 37,75 Sekunden einen starken achten Rang. Anna Ostlender (Inzell/39,02) beendete die kurze Sprintdistanz auf dem 27. Platz.

Leerdam hat vor und während der Winterspiele in Mailand für Schlagzeilen gesorgt. Die Verlobte des US-amerikanischen Box-Influencers Jake Paul, der erneut auf der Tribüne mitfieberte, war im Privatjet inklusive personalisierter Canapés nach Mailand gereist. In der Heimat hatte es nach diesem extravaganten Trip Kritik gehagelt. An ihrem sportlichen Können ließ sie auf dem Eis keine Zweifel.

Vor den 500 m der Frauen hatte das deutsche Trio bei der Teamverfolgung der Männer den Einzug ins Halbfinale verpasst. Patrick Beckert, Felix Maly und Fridtjof Petzold belegten in 3:45,28 Minuten den siebten von acht Plätzen.