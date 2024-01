EM: Wasserballerinnen siegen zum Abschluss

Anzeige

Die deutschen Wasserballerinnen haben bei der EM zum Abschluss einen Sieg gefeiert. Das Team von Bundestrainer Sven Schulz setzte sich am Donnerstag im niederländischen Eindhoven gegen Tschechien mit 15:12 durch und belegte damit Platz elf. Bei der vergangenen Europameisterschaft war die DSV-Auswahl auf Rang zehn gelandet.

Die Möglichkeit, sich für die Olympischen Spiele in Paris im Sommer und die bevorstehende WM in Doha (2. bis 18. Februar) zu qualifizieren, hatte Deutschland bei den Frauen und Männern bereits zuvor im Achtelfinale verspielt. Auch für die Männer geht es in Kroatien ab Samstag nur noch um die Plätze neun bis zwölf.