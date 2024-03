Erfolgreiches Boll-Comeback nach Augenentzündung

Anzeige

Timo Boll ballte die Hand zur Faust, pustete einmal kräftig durch und winkte breit lächelnd ins Publikum: Durch eine abermals erfolgreiche Rückkehr aus einer unfreiwilligen Spielpause hatte der deutsche Tischtennis-Star nach seiner Genesung von einer Regenbogenhautentzündung im rechten Auge wieder genügend Durchblick für Erfolg bewiesen.

Sein 3:1-Sieg gegen den Kasachen Kirill Gerassimenko zum 3:0-Endstand für Meister Borussia Düsseldorf im Bundesliga-Spiel bei Werder Bremen bedeutete nach Bolls Ausfall zuletzt für die Team-WM in Busan eine Kampfansage des Rekordeuropameisters für das Rennen um einen Platz im deutschen Olympia-Team. Immerhin setzte sich Boll acht Tage vor seinem 43. Geburtstag routiniert gegen einen 14 Jahre jüngeren Kontrahenten durch, der bei der WM die deutschen Top-15-Spieler Dang Qiu und Dimitrij Ovtcharov alt aussehen gelassen und mit einer 9:0-Bilanz sogar Chinas Weltmeister übertrumpft hatte.

Boll genoss seinen starken Auftritt inklusive Wende nach Satzrückstand kommentarlos in der Kabine der Bremer Halle. Dafür zog Gerassimenko unterdessen einen vielsagenden Vergleich zwischen seinem Bezwinger und seinen deutschen WM-Gegnern: "Timo findet jedes Mal eine Antwort", meinte der Werder-Star vielsagend am Dyn-Mikrofon.

Auch Düsseldorfs Cheftrainer Danny Heister zollte Boll große Anerkennung für das gelungene Comeback. "Er hat einfach in den richtigen Momenten genau die richtigen Bälle gespielt – und das gegen einen Spieler, der in Korea noch Leute wie Ovtcharov und Qiu bezwungen hat", meinte der niederländische Erfolgscoach und fügte hinzu: "Das war eine super Leistung. Timo hat wieder gezeigt, was er kann."

Für Boll war Bremen eine gelungene Standortbestimmung vor dem wegweisenden Grand-Smash-Turnier in der kommenden Woche in Singapur. Beim 1,5-Millionen-Dollar-Turnier in Asien will der ehemalige Weltranglistenerste seine Olympia-Ambitionen durch ein erneut starkes Ergebnis unterstreichen.