Erlöserin Hettich-Walz zwischen Stolz und Glückseligkeit

Anzeige

Erst versammelte sich das deutsche Team zum Jubelfoto um seine silberne Erlöserin, dann warfen Vanessa Voigt und Selina Grotian die ungläubige Janina Hettich-Walz freudig in die Luft. Der fehlten gar im Gespräch mit den Liebsten die Worte. "Ich habe kurz meinen Mann angerufen, der hat mit meiner Familie das Rennen angeschaut. Meine Großeltern waren auch dabei und haben sich wahnsinnig gefreut. Ich konnte nicht so viel sagen - nur hallo", erzählte sie mit breitem Grinsen.

Im Weltcup war Hettich-Walz zuvor nie besser als Fünfte. Dass es ausgerechnet bei der WM zum ersten Podest gereicht hat, sei "Wahnsinn. Ich kann es noch gar nicht richtig glauben, was ich da erreicht habe. Das kommt erst nach und nach", sagte die 27-Jährige: "So eine WM-Einzelmedaille ist das Ziel von jedem Athleten." Dass sie das nun geschafft habe, mache sie "sehr glücklich und stolz".

Zu einer Party gehöre bei ihr auf jeden Fall "Gin Tonic. Ich weiß nicht, ob jetzt schon oder erst, wenn ich dann zu Hause bin", frohlockte die Schwarzwälderin: "Außerdem laufen Party- und Mallorca-Schlager, liebe Grüße an Denise Herrmann-Wick. Es war schön, als sie noch dabei war. Aktuell kommt es in der Gruppe nicht mehr ganz so gut an. Aber wir werden auf jeden Fall drauf anstoßen." Nach ihrem Silbercoup können ihr die Kolleginnen sicher auch Mallorca-Musik verzeihen.