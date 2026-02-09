Erneute OP bei Skistar Vonn

Speed-Queen Lindsey Vonn hat sich nach ihrem kapitalen Sturz bei der Olympia-Abfahrt einer weiteren Operation an ihrem linken Bein unterzogen. Das berichtete die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Montag. Demnach erlitt die 41-jährige US-Amerikanerin einen Bruch am linken Oberschenkelknochen, die Stelle sei im Ospedale Ca' Foncello in Treviso mit einer Außenschiene fixiert worden.

Vonn war am Sonntag zunächst im Krankenhaus von Cortina d'Ampezzo erstversorgt worden, anschließend wurde sie ins rund 100 Kilometer entfernte Treviso verlegt. Dort operierten Ärzte den Bruch, den sie bei ihrem kapitalen Sturz nach nur rund 13 Fahrsekunden erlitten hatte.