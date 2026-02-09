Erstes Gold sicher: Jeanmonnot freut sich "auf Fortsetzung"

Lou Jeanmonnots Freude über ihre erste olympische Goldmedaille glich einer Drohung an die Konkurrenz. "Was für ein Team, danke an alle, die im Schatten arbeiten", schrieb die Biathletin bei Instagram nach dem französischen Sieg in der Mixed-Staffel: "Freue mich auf die Fortsetzung!"

Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Julia Simon und Jeanmonnot sorgten gleich zum Auftakt für grenzenlosen Jubel bei den französischen Fans in Antholz, die auch weit nach Rennende inbrünstig die Marseillaise sangen. "Es ist unglaublich", sagte Jeanmonnot. Ihr Teamkollege Fillon Maillet habe dem Rest des Quartetts "auf dem Podium gesagt, dass alles so schnell geht und wir jede Sekunde genießen müssen, denn morgen ist es schon wieder abgehakt und alles ist vorbei".

In Frankreich erwarten sie magische Wochen von ihren Biathletinnen und Biathleten. So gab die Sportzeitung L'Equipe im Vorfeld der Winterspiele die Prognose ab, dass Jeanmonnot und Co. in Norditalien gleich siebenmal Gold abräumen würden. Nach dem starken Auftakt liegt das Team zumindest voll auf Kurs.

"Eine Olympiade, ein Rennen, eine Goldmedaille", sagte Jeanmonnot, die am Mittwoch im Einzel über 15 Kilometer (14.15 Uhr/ARD und Eurosport) wieder zum absoluten Favoritenkreis zählt: "Ich würde die Statistik gerne beibehalten."