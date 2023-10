FC Bayern München vs. SC Freiburg live: Übertragung im TV und Livestream

Anzeige

Der FC Bayern München trifft am Sonntag des 7. Bundesliga-Spieltags auswärts auf den SC Freiburg. Wer überträgt die Partie heute live im TV und Livestream und wo gibt’s einen Liveticker zur Bundesliga? ran liefert Antworten.

Am Sonntagnachmittag kommt es am 7. Spieltag der Bundesliga zum Duell FC Bayern gegen SC Freiburg. In der letzten Saison konnten die Freiburger überraschend in der Allianz Arena die Bayern aus dem Pokal werfen.

Selbiges wollen die Breisgauer nun wiederholen. Mit 10 Punkten aus sechs Spielen verlief der Saisonstart ordentlich für Freiburg.

Die Bayern spielten zuletzt 2:2 in der Bundesliga gegen Leipzig und kommen frisch aus der Champions League-Woche gegen Kopenhagen.