FEI lässt Russen und Belarussen wieder zu

Der internationale Reitsportverband FEI hat beschlossen, Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus unter neutraler Flagge wieder zu Mannschaftswettbewerben zuzulassen. Zudem gestattete der Verband die Organisation von FEI-Veranstaltungen in Belarus. Beide Entscheidungen treten am 1. Januar in Kraft.

"Die Überprüfung der Neutralität erfolgt durch die nationalen Verbände und Einsprüche durch die FEI überprüft", hieß es im entsprechenden Beschluss. Die Prüfung und Neubewertung der Situation sei "aufgrund der veränderten Vorgehensweise innerhalb der Internationalen Verbände und der Paralympischen Bewegung" getroffen worden.

Nach dem Angriffskrieg Russlands in der Ukraine waren im Jahr 2022 Sportler sowie Pferde und Offizielle von Veranstaltungen ausgeschlossen worden. 2023 hatte die FEI ihren Beschluss noch bekräftigt, obwohl das IOC den Weltverbänden nahegelegt hatte, "neutrale" Athletinnen und Athleten zuzulassen.