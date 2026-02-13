Fillon Maillet: Auf Goldjubel folgen Vaterfreuden

Auf den Goldjubel folgen schon bald Vaterfreuden: Biathlon-Olympiasieger Quentin Fillon Maillet hat nach seinem Erfolg im Sprint von Antholz Nachwuchs angekündigt. "Meine Partnerin Lydie und ich erwarten ein Kind, deshalb widme ich ihr diesen Lauf, denn sie begleitet mich schon seit sehr langer Zeit", sagte der 33-Jährige - gefolgt von einer Liebeserklärung.

Die zukünftige Mutter seines Kindes, die bereits eine Krebserkrankung besiegt hat, sei "ein außergewöhnlicher Mensch, der es mir ermöglicht hat, heute hier zu sein", schwärmte Fillon Maillet.

Bei den Olympischen Winterspielen 2018 war die Gemütslage noch eine völlig andere gewesen, ehe nun mit dem Gewinn seines vierten Olympia-Golds das vorläufige Happy End folgte. Mit "anderen Gedanken im Kopf" sei er seinerzeit nach Pyeongchang gereist, hatte Fillon Maillet gegenüber L'Équipe berichtet: "Die familiäre Situation war kompliziert, mein Schwiegervater und meine Partnerin waren beide an Krebs erkrankt."

Am Freitag verschaffte sich Fillon Maillet mit einer fehlerfreien Schießleistung vor den Norwegern Vetle Sjaastad Christiansen (0/+13,7 Sekunden) und Sturla Holm Lägreid (0/+15,9) in Antholz große olympische Glücksgefühle. Er sorgte im vierten Olympia-Rennen für den dritten Erfolg der überragenden französischen Mannschaft nach der Mixed-Staffel und Julia Simon im Einzel bei den Frauen.