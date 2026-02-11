FIS-Boss Eliasch über Kombination: "Höhepunkt der Spiele"

FIS-Präsident Johan Eliasch hat den ersten Olympia-Wettkampf der um ihre Zukunft bangenden Nordischen Kombinierer als vollen Erfolg bezeichnet. "Ich fand es fantastisch. Die Stimmung hier im Stadion war einfach großartig. Für mich persönlich war dies der Höhepunkt der Spiele, ich bin wirklich sehr zufrieden", sagte der Chef des Internationalen Ski- und Snowboardverbandes.

Eliasch hatte den Wettkampf an der Seite von IOC-Präsidentin Kirsty Coventry verfolgt, die im Mai über die Zukunft der Sportart (mit)bestimmen muss. "Sie wirkte sehr begeistert. Sie hat sehr aufmerksam und mit großem Interesse zugeschaut und ist mehrmals aufgestanden, um zu applaudieren. Ich glaube also, dass ihr gefallen hat, was sie gesehen hat", sagte Eliasch.

Das IOC wird im Mai entscheiden, ob die Kombination auch 2030 zum olympischen Programm gehören wird. Entweder werden dann auch die Frauen aufgenommen, oder die seit der Premiere 1924 immer vertretene Sportart wird komplett gestrichen. "Es ist allen klar, dass dies eine sehr erfolgreiche Sportart ist", sagte Eliasch.

Der FIS-Chef versprach, sich beim IOC weiter für die Kombination einsetzen zu wollen - und vor allem für die Frauen. "Es gibt kein Szenario, in dem Frauen nicht in der Nordischen Kombination antreten. Das ist, würde ich sagen, undenkbar. Ich hätte die Frauen sehr gerne hier gesehen. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um sicherzustellen, dass diese Disziplin langfristig im Kalender bleibt", sagte er.