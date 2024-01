FIS mit Tournee "extrem zufrieden"

Anzeige

FIS-Renndirektor Sandro Pertile hat ein äußerst positives Fazit der 72. Vierschanzentournee gezogen. "Ich bin extrem zufrieden. Das war eine der besten Tourneen der letzten Jahre. Ich bin extrem stolz, dass der Skisprung sich so gut präsentiert hat", sagte der Italiener am Samstag in Bischofshofen.

An allen vier Stationen war der Zuschauerzuspruch hoch, Oberstdorf (25.500) und Garmisch-Partenkirchen (21.000) meldeten sogar ausverkauft. Pertile hob "die Dramaturgie, das hohe Medieninteresse, das sehr große Zuschauerinteresse - und die überall schöne Atmosphäre" hervor: "Es war wirklich ein Erlebnis."