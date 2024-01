FIS plant Show-Skispringen in Rio oder Dubai

Anzeige

Der Weltverband FIS kann sich Skisprung-Wettkämpfe auch in Rio de Janeiro oder Dubai vorstellen. Möglich machen soll dies eine mobile Schanze, auf der Weiten von etwa 150 m möglich sind. "Wir bieten Emotionen. Und deswegen kann dieser Sport auch in Brasilien attraktiv sein", sagte FIS-Renndirektor Sandro Pertile beim Finale der Vierschanzentournee in Bischofshofen.

Erste Pläne für eine auf- und abbaubare Schanze gibt es bereits. Diese könnte "zum Beispiel im Maracana-Stadion stehen, da könnte man auf Matten eine riesengroße Show bieten", sagte der Italiener. Auch China sei ein potenzieller Markt, zudem sei eine Indoor-Anlage in Dubai denkbar.

Noch seien solche Ideen aber Theorie. "Es braucht sicher einen Fünf-Jahres-Plan - und dann muss man das Projekt finanzieren. Das Ziel ist, in zehn Jahren bereit zu sein", sagte Pertile.

Die Springer reagierten zunächst eher skeptisch. "Ich persönlich muss nicht nach Dubai fliegen, um zu springen. Das sehe ich als ein bisschen sinnlos an", sagte etwa der Tournee-Elfte Philipp Raimund, gab aber auch zu: "Dass die Möglichkeit besteht, ist natürlich interessant."