Fisher und Nuguse laufen Hallenweltrekorde in New York

Die US-Läufer Grant Fisher und Yared Nuguse haben bei der World Athletics Indoor Tour in New York Hallenweltrekorde aufgestellt. Fisher kam über 3000 m in 7:22,91 Minuten ins Ziel und unterbot die bisherige Bestmarke des Äthiopiers Lamecha Girma aus dem Jahr 2023 (7:23,81 Minuten). Nuguse lief die Meile so schnell wie noch nie jemand zuvor unter dem Hallendach.

Fisher (27) hatte sich im vergangenen Jahr bei den Olympischen Spielen in Paris sowohl über die 5000 m als auch über 10.000 m Bronze gesichert. "Das war ein Kampf für die Ewigkeit", sagte er nach seinem Rekordlauf. Zweiter wurde Cole Hocker (23/USA), der bei den Sommerspielen in Frankreich Gold über die 1500 m gewonnen hatte.

Nuguse (25) lief die Meile in 3:46,63 Minuten und löste damit den Äthiopier Yomif Kejelcha ab, der sechs Jahre an der Spitze der Bestenliste gestanden hatte. In Paris hatte Nuguse Bronze über 1500 m gewonnen, bei der Hallen-WM in Glasgow 2024 hatte er über 3000 m Silber geholt. Die Meile ist die einzige nicht in metrischer Einheit gemessene Strecke, über die der Weltverband WA Weltrekorde führt.