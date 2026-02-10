Forster als Gesamtweltcupsiegerin zu den Paralympics

Monoskifahrerin Anna-Lena Forster hat den Gesamtweltcup gewonnen und reist mit viel Selbstvertrauen zu den Paralympics im Norden Italiens (6. bis 15. März). Die 30-Jährige setzte sich bei den beiden abschließenden Rennen in Veysonnaz (Schweiz) durch, am Ende hatte sie in der Gesamtwertung 20 Punkte Vorsprung auf die Spanierin Audrey Pascual Seco. Die ebenfalls starken Chinesinnen Wenjing Zhang und Sitong Liu waren in der Schweiz nicht am Start.

Daher sei es "nicht die erhoffte richtige Standortbestimmung" gewesen, sagte Bundestrainer Justus Wolf. Bei den Paralympics "dürfte die Hauptkonkurrentin ohnehin die Spanierin werden, die sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt hat. Sie ist jung und angriffslustig."

Am 16. Februar am Oberjoch im Allgäu findet das erste Trainingslager der deutschen Paralympicsstarter statt. Anschließend folgt ein Speed-Trainingslager am Götschen in Berchtesgaden.