Forster erhält Para Sport Award

Monoskifahrerin Anna-Lena Forster ist mit dem Para Sport Award des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC) ausgezeichnet worden. Das teilte das IPC am Freitag mit. Die viermalige Goldmedaillengewinnerin bei Paralympics und zehnmalige Weltmeisterin erhält ihren Preis in der weiblichen Kategorie Wintersport, Forster ist eine von insgesamt elf geehrten Athletinnen und Athleten.

Der Para Sport Award geht an Sportlerinnen und Sportler, dessen Leistungen dazu beitragen, die Bedeutung des Parasports weltweit zu stärken. Die Auszeichnung wird alle zwei Jahre verliehen, für die Verleihung in diesem Jahr wurde der Zeitraum vom 1. Mai 2023 bis zum 31. März diesen Jahres berücksichtigt. In dieser Zeit gewann die 30-jährige Forster fünf WM-Titel.

Forster ist zudem für die Wahl zur Para-Sportlerin des Jahres in Deutschland nominiert, den Preis gewann sie bereits 2022 und 2023. In diesem Jahr erhalten die Athletinnen und Athleten erstmals die große TV-Bühne im Aktuellen Sportstudio des ZDF. Die Ehrung findet am Samstag ab 23.00 Uhr live in der Sendung statt.