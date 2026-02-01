Freitag verpasst in Willingen das Podest knapp

Skispringerin Selina Freitag hat kurz vor den Olympischen Spielen die erhoffte Podestplatzierung verpasst. Die Vizeweltmeisterin wurde zum Abschluss des Weltcup-Wochenendes in Willingen nach Windpech im zweiten Durchgang Vierte, zeigte sich aber fünf Tage vor der Eröffnungsfeier in Norditalien und sechs Tage vor der ersten Olympia-Entscheidung in Predazzo in insgesamt guter Form. Den Sieg sicherte sich wie am Vortag die Norwegerin Eirin Maria Kvandal.

Nach Sprüngen auf 136,5 und 125,5 m von der großen Mühlenkopfschanze fehlten Freitag, zur Halbzeit noch Dritte, mit 232,9 Punkten umgerechnet knapp anderthalb Meter zum Podest. Dort standen neben Kvandal (251,8/136,0+138,5), die von Platz vier noch ganz nach vorne sprang, die Japanerin Nozomi Maruyama (243,9) und Weltcup-Spitzenreiterin Nika Prevc. Die Slowenin sprang mit einem Traumflug auf 146,0 m noch in die Top 3.

Agnes Reisch, am Samstag im ersten Springen Vierte, bestätigte ihre starke Verfassung mit einem fünften Rang. Rekordweltmeisterin Katharina Schmid landete bei ihrem letzten Wettkampf in Willingen ebenfalls nach Windpech im zweiten Durchgang auf Platz elf. Juliane Seyfarth, die das deutsche Olympiateam komplettiert, musste sich nach Platz elf am Samstag diesmal mit Rang 24 begnügen.