Fünfter WM-Titel: Varfolomeev holt auch Gold im Mehrkampf

Darja Varfolomeev (Schmiden) hat ihre historische Gala-Vorstellung bei der WM in der Rhythmischen Sportgymnastik mit ihrem fünften Gold in Valencia gekrönt. Auch im olympischen Mehrkampf räumte die 16 Jahre alte Ausnahmeathletin am Samstag den Titel vor Sofia Raffaeli (Italien) und Daria Atamanov aus Israel ab.

Die erfolgreichste deutsche Sportgymnastin war bereits in den vier Gerätefinals nicht zu schlagen gewesen und sendete weniger als ein Jahr vor den Olympischen Spielen in Paris ein beeindruckendes Signal. Fünf Triumphe bei einer einzigen WM waren in den vergangenen sechs Jahrzehnten nur Sportlerinnen aus Russland, der Ukraine und Bulgarien gelungen.

"Mehrkampf ist das Wichtigste. Da versuche ich, aufs Treppchen zu kommen. Das ist mein Traum", hatte die Schülerin vorher gesagt. Margarita Kolosov aus Potsdam als zweite deutsche Mehrkampf-Starterin belegte den zwölften Rang.

Am Vortag hatte sich die deutsche Gymnastik-Gruppe mit dem achten Rang ein Olympia-Ticket gesichert. Offiziell vergeben werden die Plätze erst nach der EM 2024 in Budapest.