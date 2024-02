Gäb zieht sich nach 45 Jahren aus dem DTTB-Präsidium zurück

Anzeige

Hans Wilhelm Gäb, Ehrenpräsident des Deutschen Tischtennis-Bundes, zieht sich nach 45 Jahren aus der operativen Arbeit für den DTTB zurück. Der ehemalige Automobilkonzern-Lenker und Chef der Deutschen Sporthilfe, der am 31. März 88 Jahre alt wird, informierte über diese Entscheidung am Montag in einem persönlichen Brief, wie der Verband mitteilte.

"1949 habe ich zu spielen angefangen, 1951 bin ich Mitglied von Borussia Düsseldorf geworden, 1979 habe ich meine Arbeit im Präsidium des DTTB begonnen, und in 2024 sind daraus nun 45 lange Jahre geworden. Gibt es einen besseren Zeitpunkt, einen Schlussstrich zu ziehen?", schrieb Gäb: "Ich glaube es nicht und habe deswegen entschieden, meine aktive Tätigkeit im Präsidium des DTTB mit dem heutigen Datum zu beenden." Das Mitglied der Hall of Fame des deutschen Sports betonte: "Außer dem Zeitfaktor gibt es keine Gründe für diesen Schritt."