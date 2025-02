Geiger Dritter bei Riiber-Sieg - Armbruster in Gelb

Kombinierer-König Jarl Magnus Riiber schraubt kurz vor dem Ende seiner Karriere seine Rekorde weiter in die Höhe. Der Norweger feierte zum Auftakt der dreitägigen WM-Generalprobe im estnischen Otepää den 78. Weltcupsieg seiner Laufbahn. Vinzenz Geiger kam fünf Tage nach seinem Triumph beim Seefeld-Triple auf Rang drei, für den Oberstdorfer war es der neunte Podestplatz der Saison.

"Das war perfekt, das fühlt sich großartig an", sagte Riiber, der auf der Schanze mit 102,5 m einmal mehr in einer eigenen Liga gesprungen war. Ex-Weltmeister Johannes Lamparter (Österreich) wurde Zweiter, der WM-Zweite Julian Schmid (5.) und Terence Weber (7.) rundeten das starke deutsche Ergebnis ab.

Bei den Frauen hatte Nathalie Armbruster kurz zuvor nach den ersten Weltcupsiegen ihrer Karriere einen erneuten Podestplatz verpasst. Als Vierte baute die 19-Jährige aber ihre Führung im Gesamtweltcup auf Ida Marie Hagen weiter aus: Die Norwegerin stürzte eine Woche nach ihrer Disqualifikation in Seefeld und wurde auf Rang 15 durchgereicht.

Als Team waren auch die deutschen Frauen stark: Die ehemalige Junioren-Weltmeisterin Jenny Nowak verbuchte als Dritte das zweite Einzel-Podest ihrer Karriere, Cindy Haasch als Fünfte das zweitbeste Ergebnis ihrer Laufbahn. Ihren ersten Weltcupsieg holte die Japanerin Yuna Kasai vor ihrer Zwillingsschwester Haruka.

Rekordweltmeister Riiber, der wegen einer Morbus-Crohn-Erkrankung zum Saisonende aufhören wird, zeigte schon in der Loipe seine Stärke: Olympiasieger Geiger versuchte den sprungstarken Skandinavier abzuhängen, doch nach zehn Kilometern lagen nur 0,2 Sekunden zwischen Laufsieger Geiger und Riiber. Auf der Schanze überzeugte der Oberstdorfer mit 97,0 m zwar erneut, für ganz vorne reichte es aber nicht.

Im Gesamtweltcup liegt Riiber sechs Wettkämpfe vor Ende mit 1115 Punkten vor Geiger (1014) und hat somit beste Chancen, als erster Kombinierer zum sechsten Mal die Kristallkugel zu holen. Seine 78 Einzelsiege sind schon jetzt einsamer Rekord vor den 48 Erfolgen des Finnen Hannu Manninen.

In Otepää folgen am Samstag und Sonntag für Frauen und Männer die letzten Wettkämpfe vor der WM in Trondheim (26. Februar bis 9. März). Im vergangenen Jahr hatte Riiber alle drei Rennen in Estland gewonnen.