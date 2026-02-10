Geigers Knie zwickt: Olympiasieger lässt Training aus

Ungeplante Pause für Vinzenz Geiger: Der Olympiasieger der Nordischen Kombination hat einen Tag vor der ersten Entscheidung in Val di Fiemme wegen Kniebeschwerden das letzte Sprungtraining auf der Normalschanze ausgelassen. Ein Start am Mittwoch ist nach Angaben des Deutschen Skiverbandes (DSV) aber nicht in Gefahr.

"Gestern im dritten Sprung hat es ein bisschen im linken Knie gezwickt. Nichts schlimmes, aber muskulär ist es zugegangen. Ich habe richtig gut reingefunden, deshalb habe ich beschlossen, dass ich mir die Trainingssprünge heute spare, mich nochmal schone und dann morgen angreife", sagte der Oberstdorfer vor der Entscheidung von der Normalschanze (Springen 10.00 Uhr, Laufen 13.45 Uhr/ARD und Eurosport).

Auch DSV-Mannschaftsarzt Lukas Pecher sprach von einer Vorsichtsmaßnahme. "Wir kriegen das bis morgen hin. Davon ist auch Vinz sehr überzeugt. Er kennt das, er hatte in der Vergangenheit auch schon mal das Problem", sagte Pecher.

In Abwesenheit von Geiger zeigte Johannes Rydzek in den drei Durchgängen eine ordentliche Leistung (7./13./8.), der WM-Zweite Julian Schmid (12./17./15.) hat noch Luft nach oben.