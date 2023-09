Gewichtheben-WM: Brandhuber verpasst Medaille

Anzeige

Der deutsche Gewichtheber Simon Brandhuber hat bei den Weltmeisterschaften in Saudi-Arabien trotz persönlicher Bestleistungen in der Klasse bis 61 kg erwartungsgemäß eine Medaille verpasst. Der 32-Jährige erreichte im Zweikampf 287 kg (133 im Reißen und 154 im Stoßen) und wurde Vierter der B-Gruppe, insgesamt schaffte es der EM-Zweite von 2022 auf den 13. Platz. Zuvor hatte seine Zweikampf-Bestmarke bei 286 kg gelegen, im Stoßen waren es 152.

"Jetzt bin ich ein echter 61er. Ich fühle mich bei diesem Gewicht wohl und weiß, dass mehr Kilo in mir stecken", sagte Brandhuber: "Leider hat noch nicht alles gepasst, aber ich konnte zumindest zeigen, wo die Reise noch hingehen kann. Bei der EM im nächsten Jahr habe ich die nächste Möglichkeit und hoffe, dass dort der Knoten platzt. Ich vermute, dass eine Leistung zwischen 290 und 295 für die Olympia-Qualifikation nötig sein wird." Gold sicherte sich Tokio-Olympiasieger Li Fabin aus China.

Die WM in Riad dient als Standortbestimmung für die Olympischen Spiele 2024. Wer in Saudi-Arabien nicht an den Start geht, hat keine Chance auf ein Ticket für Paris. Neben Gold, Silber und Bronze geht es vor allem um wichtige Punkte für das Olympia-Qualifikations-Ranking, das die Teilnehmer für die Sommerspiele bestimmt.