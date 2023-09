Gewichtheber-WM: EM-Dritte Schweizer geht leer aus

Anzeige

Die deutschen Gewichtheber warten bei den Weltmeisterschaften in Saudi-Arabien weiter auf eine Medaille. Die EM-Dritte Lisa-Marie Schweizer blieb am Mittwoch in der Klasse bis 71 kg ohne Zweikampfleistung, weil ihr im Stoßen kein gültiger Versuch gelang.

"Lisa hat uns über die letzten Wettkämpfe viel Freude bereitet und einige Medaillen geholt. Ich bin mir sicher, dass es nur ein Ausrutscher war", sagte Bundestrainer Almir Velagic.

Matthäus Hofmann ging in der Klasse bis 102 kg nur über die Waage, um weiter in der Olympiaqualifikation zu bleiben. Für einen Wettkampf reichte es nach einer Operation noch nicht.