Glamour-Girl Gu erneut besiegt

Die härteste Konkurrentin musste verletzt passen, doch das erhoffte Gold gewann Glamour-Girl Eileen Gu auch im zweiten Wettbewerb der Freestyle-Skier nicht. Wie im Slopestyle belegte sie im Big Air nur Rang zwei: 1,75 Punkte fehlten der gebürtigen Kalifornierin, die seit 2019 für China startet, zur Gesamtwertung der Kanadierin Megan Oldham, die im Slopestyle Dritte geworden war. Bronze im Big Air ging an die Italienerin Flora Tabanelli.

Oldham und Gu profitierten vom kurzfristigen Rückzug von Mathilde Gremaud. Die Schweizerin, die vor Gu Gold im Slopestyle-Wettbewerb gewonnen hatte, war im Training gestürzt und hatte sich dabei nach Angaben des Schweizer Verbandes Swiss Ski an der Hüfte verletzt. Gremaud hatte 2022 in Peking Bronze im Big Air gewonnen. Auch Gremauds Teamkollegin Anouk Andraska musste passen, auch sie war im Training gestürzt und hatte sich dabei eine Handgelenksverletzung zugezogen.