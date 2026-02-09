Gold im Blick: Raimund führt nach dem ersten Durchgang

Skispringer Philipp Raimund greift bei den Olympischen Winterspielen nach der Goldmedaille im Wettbewerb von der Normalschanze. Nach dem ersten Durchgang in Predazzo liegt der 25 Jahre alte Oberstdorfer mit einem Sprung auf 102,0 m und 135,6 Punkten in Führung. Raimunds Vorsprung auf den überraschend zweitplatzierten Franzosen Valentin Foubert (134,6) beträgt allerdings nur einen halben Meter. Dritter ist der Norweger Kristoffer Eriksen Sundal (132,9). Der in dieser Saison bislang so überlegene Slowene Domen Prevc ist nach einem Sprung auf 100 m nur Achter (130,6).

Die weiteren Deutschen verabschiedeten sich aus dem Medaillenrennen. Der Tournee-Sechste Felix Hoffmann kam nach einem 100,0-m-Sprung mit wackeliger Landung nur auf Platz 13. Routinier Pius Paschke landete mit 101,0 m auf Platz 17. Pyeongchang-Olympiasieger Andreas Wellinger kam mit 102,5 m auf Platz 18 und muss die ohnehin kleine Hoffnung auf ein weiteres Gold begraben.