Golf: Gotterup gewinnt auch die Phönix Open

Golfprofi Chris Gotterup hat auf der PGA-Tour die Phönix Open gewonnen. Der Amerikaner gewann das mit 9,6 Millionen Dollar dotierte Turnier in Scottsdale/Arizona im Stechen nach dem ersten Loch gegen den Japaner Hideki Matsuyama. Nach vier Runden waren beide mit 268 Schlägen gleichauf gelegen.

Für den 26 Jahre alten Gotterup war es der vierte Titel auf der PGA-Tour. Er hatte bereits den Auftakt des Jahres in Hawaii für sich entschieden. Den dritten Platz in Scottsdale teilten sich gleich fünf Spieler mit 269 Schlägen, darunter auch Olympiasieger Scottie Scheffler. Stephan Jäger aus München, einziger deutscher Starter, fiel nach einer 72er-Runde zum Abschluss mit 277 Schlägen noch um zwölf Ränge auf den 28. Platz zurück.