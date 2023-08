Golf: Koepka und Thomas im Ryder-Cup-Team der USA

Anzeige

Mit Brooks Koepka und Justin Thomas gehen die US-Golfer in das anstehende Duell um den Ryder Cup gegen Europa. US-Kapitän Zach Johnson gab dem Duo zwei seiner sechs Wildcards. US-PGA-Champion Koepka hatte eine automatische Qualifikation verpasst, weil ihm nach seinem Wechsel auf die umstrittene LIV-Tour die nötigen Punkte fehlten. Thomas hatte sich nicht für die Play-offs zum FedEx-Cup am Saisonende qualifiziert.

Die übrigen Wildcards erhielten Sam Burns, Rickie Fowler, Collin Morikawa und Jordan Spieth. Direkt qualifiziert hatten sich Brian Harman, Wyndham Clark, Max Homa, Scottie Scheffler, Xander Schauffele und Patrick Cantlay.

Der 44. Ryder Cup findet vom 29. September bis 1. Oktober im Marco Simone Golf and Country Club in der Nähe von Rom statt. Drei der vier Major-Gewinner des Jahres 2023 gehören zu Johnsons Team: Harman gewann die Open, Clark die US Open, Koepka die PGA Championship. Koepka ist der einzige LIV-Spieler im Team.

Die USA sind nach einem Rekordsieg von 19:9 in Wisconsin im Jahr 2021 Titelverteidiger, haben aber seit 30 Jahren nicht mehr auf europäischem Boden gewonnen.