Golf: Morikawa gewinnt in Pebble Beach

Der zweimalige Major-Sieger Collin Morikawa hat das Pebble Beach Pro-Am in Kalifornien nach einem spannenden Finale für sich entschieden und seinen ersten Sieg auf der PGA-Tour seit zweieinhalb Jahren gefeiert. Der US-Amerikaner gewann das mit 20 Millionen US-Dollar dotierte Turnier mit 266 Schlägen und nur einem Schlag Vorsprung vor dem Österreicher Sepp Straka und dem Australier Min Woo Lee (beide 267). Auch den Weltranglistenersten Scottie Scheffler, der am Schlusstag mit drei Eagles noch einmal starken Druck ausgeübt hatte, ließ er hinter sich.

"Es ist aus vielen Gründen etwas Besonderes", sagte Morikawa nach seinem Erfolg und nutzte den Moment, um bekannt zu geben, dass er und seine Ehefrau Katherine ihr erstes Kind erwarten: "Wir haben es diese Woche erst ein paar Leuten erzählt und gesagt: 'Was gibt es Besseres, es der Welt mitzuteilen, wenn ich gewinnen sollte'", erklärte der 29-Jährige.

Morikawa, der seit Oktober 2023 kein Turnier mehr auf der PGA-Tour gewonnen hatte, war als geteilter Zweiter in die Finalrunde gestartet. Bei windigen Bedingungen gelang ihm am letzten Loch ein Birdie, das ihm mit insgesamt 22 Schlägen unter Par den Sieg sicherte. Die deutschen Golfer Stephan Jäger (München) und Matti Schmid (Herzogenaurach) verbesserten sich in der Schlussrunde jeweils noch einmal, landeten aber auf den Rängen 67 und 73.