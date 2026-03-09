Golf: Schmid erneut mit Topresultat auf PGA-Tour

Der deutsche Golf-Profi Matti Schmid hat auf der PGA-Tour das nächste starke Ergebnis eingefahren. Der 28-Jährige belegte beim mit vier Millionen Dollar notierten Turnier in Rio Grande/Puerto Rico einen guten fünften Rang. Erst vor einer Woche erzielte er mit Platz neun sein erstes Top-10-Ergebnis des Jahres auf der nordamerikanischen Turnierserie. Schmid benötigte auf dem Par72-Kurs insgesamt 276 Schläge und kassierte 148.000 Dollar Preisgeld.

Auch der zweite deutsche Teilnehmer Jeremy Paul überzeugte auf dem Grand Reserve Golf Club mit lediglich einem Schlag mehr, der 32-Jährige belegte so den achten Platz. Der Sieg ging nach vier Runden mit 271 Schlägen an den US-Amerikaner Ricky Castillo, der vor seinen Landmännern Chandler Blanchet (272) und Blades Brown (274) triumphierte. Für den 25-Jährigen Castillo war es der erste Turniersieg auf der Tour.