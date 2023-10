Golf: Schmid in Andalusien Anwärter auf den Sieg

Anzeige

Der deutsche Golfer Matti Schmid kämpft bei den DP World Tour Masters in Andalusien um den Sieg. Den dritten Tag des am Donnerstag gestarteten Turniers beendete der 25-Jährige auf dem geteilten ersten Platz - neben ihm steht noch der Däne Jeff Winther nach drei Runden bei insgesamt 14 unter Par. Am Samstag spielte Schmid sechs Birdies sowie einen Eagle.

Mit einer guten Leistung auf der letzten Runde könnte er am Sonntag seinen ersten Profi-Sieg einfahren. Bisher hat Schmid nur Amateurturniere gewonnen. Neben der DP World Tour startet er auch auf der PGA Tour.

Neben Schmid liegt außerdem der 24-jährige Nick Bachem in aussichtsreicher Position. Der Kölner steht mit zehn unter Par auf dem fünften Rang und könnte am Sonntag auch auf das Podest klettern.