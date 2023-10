Golf: Schmid in Andalusien auf Rang zwei

Anzeige

Der deutsche Golfer Matti Schmid hat beim Turnier in Andalusien seinen ersten Sieg auf der DP World Tour denkbar knapp verpasst. Der 25-Jährige musste sich am Sonntag Adrian Meronk geschlagen geben, nur ein Schlag fehlte Schmid, um mit dem Polen ins Stechen zu gehen. Der Regensburger war als Führender in die Schlussrunde gegangen, erst ein Bogey am 16. Loch kostete ihn Rang eins.

Grund zur Freude war die beste Saisonleistung für Schmid dennoch: Durch Rang zwei sicherte er sich vorzeitig die Teilnahme an der kommenden Saison der DP World Tour, früher als European Tour bekannt.

Aus deutscher Sicht überzeugten auf dem Real Club de Golf Sotogrande zudem Marcel Siem (Ratingen) und Nick Bachem (Köln) auf den Rängen 7 und 13.